Villa Comunale e Parco Virgiliano: ecco i progetti di riqualificazione

Dopo anni di incuria ed abbandono i due polmoni di Napoli, la Villa Comunale ed il Parco Virgiliano, torneranno a splendere grazie ad un massiccio piano di riqualificazione al via il prossimo marzo. I progetti, finanziati con un investimento di circa 7,7 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano strategico della Città metropolitana e del Pnrr, sono stati presentati questa mattina in Comune dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore al Verde Vincenzo Santagada.

«Si tratta di due interventi molto importanti e molto attesi – ha spiegato oggi il primo cittadino Gaetano Manfredi – che hanno avuto una lunga gestazione progettuale anche perché si tratta di interventi in due parchi storici vincolati per cui c’è stata una negoziazione complicata con la Sovrintendenza, sia dal punto di vista strutturale che botanico per rispettare tutti i requisiti storici dei due parchi.

Oggi presentiamo i progetti definitivi e poi i lavori speriamo possano partire nel mese di marzo, le imprese sono state scelte e si stanno contrattualizzando. Parliamo di cifre molto importanti perché sono circa 4 milioni di euro per ognuno dei due parchi ed in più abbiamo anche altre risorse per altri 5 parchi molto importanti della città i cui lavori sono già stati aggiudicati e partiranno probabilmente a marzo».

Nel dettaglio, gli interventi sui due parchi dureranno tra i 10 e i 14 mesi. Gli spazi verdi saranno quindi riportati al loro antico splendore già entro l’inizio del 2025. Per quanto riguarda il Real Passeggio di Chiaia, i lavori interesseranno: la salvaguardia dell'apparato botanico, il recupero delle opere d'arte e degli elementi di arredo, l'accorpamento delle tre aree giochi in un'unica zona indicata al centro della Villa, il recupero degli impianti illuminotecnici, di sorveglianza, idrico-fognari e di irrigazione e il miglioramento della sicurezza grazie ad un nuovo impianto di videosorveglianza.

Per quanto riguarda il Virgiliano, il più famoso parco panoramico della città, le operazioni riguarderanno: la riqualificazione del giardino mediterraneo, del pianoro, della cavea, della pinetina e dei belvederi. E poi ancora gli spazi dedicati ai bambini, con la realizzazione di un'aula didattica e di un'area gioco con funivia e pista ciclabile, la riqualificazione dei percorsi, il restyling della fontana, il recupero del portale d'ingresso e del piazzale anche con la predisposizione di un circuito di videosorveglianza ai varchi. Infine saranno effettuati diversi i interventi di cura e integrazione del patrimonio arboreo grazie alla piantumazione di nuovi esemplari di essenze vegetali arbustive autoctone.

I due grandi spazi pubblici cittadini non saranno tuttavia i soli parchi oggetto di riqualificazione. Nel corso dell’anno partiranno infatti anche gli interventi di restyling, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli con lavori aggiudicati a dicembre 2023, che coinvolgeranno altri cinque parchi centrali del capoluogo campano. Dopo l’avvio dei lavori del Parco Mascagna al Vomero, partiti lo scorso novembre 2023 con un finanziamento di 450mila euro, sarà la volta del parco Scampia (1 milione di euro), parco Gaetano Errico (500mila euro), parco San Gennaro (600mila euro), parco De Filippo (500mila euro) e parco del Poggio (700mila euro).