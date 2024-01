Il troppo vento impone verifiche alla linea aerea: stop alla circolazione dei treni lungo una tratta della Circumvesuviana.

Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come «causa condizioni meteo avverse (forte vento), la tratta Nola-Scisciano è momentaneamente interrotta in attesa di verifica sulla linea aerea».