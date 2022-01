Campania baciata dalla fortuna: tre vincite al 10eLotto per oltre 20 mila euro

Si festeggia in Campania con tre vincite al 10eLotto, per un totale di oltre 20 mila euro. Un fortunato giocatore di Terzigno, in provincia di Napoli, ha messo a segno un 3 Oro da 7.800 euro, mentre a Pozzuoli, sempre nella provincia del capoluogo campano, è stato indovinato un 6 Oro da 7.500 euro.

Conclude il tris campano un 3 Oro da 6.500 euro realizzato a Napoli. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 277 milioni dall'inizio dell'anno.