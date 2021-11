Girava con 8 dosi di crack: 37enne fermato a San Lorenzo di Napoli

Servizio anti-droga nel quartiere San Lorenzo per i Carabinieri della Compagnia Stella che hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Luciano Rippa, 37enne del poso già noto alle forze dell'ordine. Durante un servizio di osservazione, i Carabinieri del nucleo operativo hanno fermato il pusher che si aggirava nel rione Forcella e lo hanno fermato. Perquisito è stato trovato in possesso di 8 dosi di crack. L’arrestato è in attesa di giudizio.