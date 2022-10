A Trani la collezione di opere d'arte della regina Margherita di Savoia

La collezione di opere d’arte della regina Margherita di Savoia, finora custodita nei depositi del Palazzo Reale di Napoli, viene esposta per i prossimi tre anni in un nuovo allestimento collocato nelle Casematte al secondo piano del Castello Svevo di Trani, che con l’occasione amplia notevolmente i propri orari di apertura al pubblico. Obiettivo: portare alla luce, anche in nuovi contesti museali, opere custodite all’interno dei depositi, al fine di una maggiore valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale italiano. Inaugura la mostra Massimo Osanna, direttore generale Musei. A intervenire Caterina Bon di Valsassina, già consigliere del ministro della Cultura, Francesco Longobardi, direttore del Castello Svevo di Trani, Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani, Bernardo Lodispoto, sindaco della Città di Margherita di Savoia, Pasquale Casillo, di Molino Casillo Group