Giovedì 22 Agosto 2019, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i gravi fatti di cronaca che hanno visto il ferimento, lo scorso 2 agosto, di un tassista aggredito da un abusivo all'interno dello scalo aeroportuale napoletano e dopo la denuncia dei tassisti che negli scorsi giorni segnalavano la presenza proprio di un gran numero di abusivi, Gesac è intervenuta con una nota per sgomberare il campo dalle polemiche e per ribadire il suo impegno sul fronte della lotta all'abusivismo.«In merito al grave episodio verificatosi il 2 agosto scorso all’aeroporto di Napoli - la nota di Gesac - innanzitutto solidarietà nei confronti del conducente del taxi vittima di un assurdo atto di violenza. Riguardo alle azioni messe in campo per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, vale la pena precisare che Gesac è una società di gestione aeroportuale che, pur non svolgendo compiti di prevenzione e repressione nella lotta all’illegalità, sta investendo da anni risorse e mezzi per la tutela del patrimonio e per assicurare una percezione positiva dello scalo da parte dell'utenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e con l’ausilio di un capillare sistema di videosorveglianza.Combattiamo da anni il fenomeno dell’abusivismo - prosegue ancora la nota - con denunce e segnalazioni alle autorità competenti. Con l’occasione si ringrazia la Polizia di Stato per il lodevole impegno profuso quotidianamente nel far fronte alle molteplici esigenze dello scalo, nonostante l’organico sottodimensionato rispetto al crescente numero di passeggeri. Anche su tale aspetto, si evidenzia l’impegno di GESAC nel sollecitare, a tutti i livelli istituzionali, l’adozione delle opportune azioni. Abbiamo inoltre attivato iniziative specifiche per migliorare la gestione della viabilità anche mediante accordi di incentivazione economica, sostenuti da GESAC, per incrementare la presenza della Polizia Municipale nelle aree cruciali e nelle fasce orarie più critiche».Il contrasto al fenomeno dell'abusivismo, come sottolineato più volte sia dall'amministrazione comunale che dalla stessa Gesac, non può essere demandato ad un singolo soggetto ma è necessario un lavoro "interforze" per debellare un fenomeno che l'azienda riconosce come presente nella realtà napoletana e che macchia in maniera indelebile l'immagine della città nei confronti dei milioni di passeggeri che ogni anno scelgono l'aeroporto di Capodichino e la città di Napoli.«Con l’autorità competente ed il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, di Enti Locali e della Prefettura - prosegue ancora Gesac - ci siamo fatti promotori di iniziative mirate ad un maggior presidio del territorio. In tale ambito, abbiamo istituito un servizio di vigilanza affidato a Guardie Particolari Giurate che, fra i vari compiti, segnalano alle Forze dell’Ordine la presenza di soggetti non autorizzati, invitandoli contestualmente ad allontanarsi. Il servizio di vigilanza privata, a supporto della gestione della viabilità e del monitoraggio parcheggi, ha generato risultati apprezzabili in termini di tutela dei beni degli utenti e delle aree.Infine - conclude la nota - sia per tutelare i passeggeri che per incentivare il servizio taxi, che svolge un delicato compito di accoglienza, abbiamo promosso una campagna informativa sulle tariffe predeterminate, recentemente ampliata al servizio taxi collettivo, mediante segnaletica dedicata e comunicazione sul sito dell’aeroporto».