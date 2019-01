Sabato 19 Gennaio 2019, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 11:17

Studenti, associazioni, sindacati in piazza questa mattina ad Afragola per la mobilitazione anticamorra organizzata dalla Cgil con le associazioni del territorio dopo gli episodi intimidatori con l'esplosione di otto bombe che si sono verificate negli ultimi giorni nel Comune a Nord di Napoli. Presenti anche i segretari generali di Cgil e Uil di Napoli, Walter Schiavella e Giovanni Sgambati, il pizzaiolo Gino Sorbillo, davanti alla cui pizzeria qualche sera fa è esplosa una bomba carta, i vertici di Libera, Federconsumatori, la Masseria Ferraioli, bene confiscato alla camorra e di cui ieri, così come comunicato dai responsabili, il Comune ha revocato l'affidamento per alcuni cavilli burocratici e tanti istituti scolastici. La marcia, partita da piazza Gianturco, ha raggiunto piazza Municipio dove sono stati esposti striscioni e bandiere.