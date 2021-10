Napoli, agenzia di scommesse chiusa per 10 giorni a Barra

Il Questore di Napoli, su proposta della compagnia carabinieri Poggioreale, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar/agenzia di scommesse in via Cleopatra a Barra.

I controlli, effettuati dai militari tra agosto 2020 e settembre 2021, hanno evidenziato in diverse occasioni l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti per associazione mafiosa, associazione per delinquere, reati contro il patrimonio e la persona incluso l'omicidio, reati in materia di stupefacenti e di armi ed altri.

Tra questi, alcuni esponenti di un noto clan camorristico attivo a Ponticelli.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.