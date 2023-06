Un ragazzo, classe 2006, è stato ferito stanotte con colpi d'arma da fuoco alla spalla e alla mano sinistra mentre si trovava in corso Sirena, nel quartiere napoletano di Barra.

Gli agenti del commissariato sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare dove è stato portato il 17enne. Non è in pericolo di vita, secondo quanto riferisce la Questura. La dinamica è in fase di ricostruzione.