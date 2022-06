Papà salva la figlia in difficoltà in mare ma lui annega: aveva 47 anni

Dramma a Brindisi. Un 47enne di Bari è morto in mare poco dopo le 17 in località Forcatella dopo aver salvato la figlioletta che non riusciva a tornare a riva. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto.

A quanto si apprende, l'uomo era sulla spiaggia con la sua famiglia quando ha notato la figlia in difficoltà a causa delle onde provocate dal vento, e si è tuffato riuscendo a metterla in salvo. Lui, però, si sarebbe sentito male non riuscendo a uscire dal mare.