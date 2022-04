Air Campania, assunti 217 lavoratori ex Ctp: convertiti 60 contratti a tempo indeterminato

«Sarà un primo maggio di sofferenza per il settore trasporti, falcidiato in questi due anni dalle ripercussioni del Covid e duramente colpito dagli aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia. In un quadro di forte incertezza, registriamo uno spiraglio di luce, con l'assorbimento di 217 lavoratori ex Ctp da parte di Air Campania, che ha anche convertito in full time i contratti di 60 dipendenti già presenti nell'organico dell'azienda.»

Così il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, che esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministratore unico di Air, Anthony Acconcia.

«Investire sul lavoro e sul capitale umano in un momento così difficile - aggiunge Langella - rappresenta un segnale di grande speranza e fiducia per il futuro. Il salvataggio di tutti i lavoratori ex Ctp e la ripartenza dei servizi da maggio sono l'ennesima dimostrazione che la sinergia tra Regione, aziende e sindacati è fondamentale per rilanciare il settore. Come Fit Cisl abbiamo sostenuto dal primo momento questa operazione e continueremo a offrire il nostro contributo in vista della creazione dell'azienda unica regionale, che potrà assicurare un cambio di rotta radicale nei trasporti in Campania, mettendo al centro la professionalità dei lavoratori e garantendo servizi efficienti ai cittadini»