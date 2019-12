Maltempo a Napoli, piovono alberi: distrutta auto parcheggiata a Posillipo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quante volte abbiamo sentito dire che non bisognerebbe parcheggiare in prossimità degli alberi, onde evitare la caduta di qualche ramo? Ma di sicuro nessuno, men che mai il malcapitato propietario dell'automobile in foto, si aspetterebbe mai di trovarsi addosso un albero intero, e di non modeste dimensioni.È accaduto a Posillipo , nei pressi di, dove una macchina parcheggiata in prossimità di una palazzina con giardino è stata letteralmente frantumata dalla caduta di un albero di grosse dimensioni che per un accanimento della sorte ha colpito la vettura esattamente al centro, distruggendo quindi non solo il vetro anteriore ma l'intera parte superiore.Una sorpresa non certo piacevole per lo sfortunato proprietario che si sarà ritrovato la «sorpresa» andando a prendere l'auto per qualche commissione, e che ha necessitato in ogni caso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno provveduto a delimitare l'area.Inevitabile l'andirivieni dei passanti e, quindi, l'accavallarsi delle ipotesi: la più probabile è quella secondo cui le forti pioggie delle ultime ore avrebbero indotto uno spostamento nel terreno sottostante l'albero, che sarebbe quindi caduto con tutto il suo peso sulla macchina.