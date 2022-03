Alto impatto a Napoli e provincia, ecco il bilancio dei controlli

Operazione "Alto impatto". Identificate 86 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllati 65 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo. Contestate pure 51 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa: sanzioni per un totale di 33mila euro. E tre persone denunciate per guida senza patente dai poliziotti. Questo il bilancio dei controlli a Napoli città.

Altri accertamenti a Frattaminore in via Giovanni XXIII, in piazza Atella, in piazza San Maurizio, in via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel corso dell’attività, identificate 111 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 54 veicoli. Così a Nola, San Vitaliano, Cicciano, Cimitile, Palma Campania, Saviano, Casamarciano, Tufino, Visciano, Scisciano, Roccarainola, Carbonara di Nola, Comiziano, Camposano, San Paolo Bel Sito e Marigliano. Nel corso dell’attività, identificate 131 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 16 esercizi commerciali e 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.