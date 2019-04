San Gregorio Armeno, anziana cade in chiesa e si ferisce alla testa: «Serve un posto di primo soccorso»

Martedì 30 Aprile 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 15:51

Stamattina, intorno alle 11:15, un’anziana signora è caduta nella chiesa di San Gregorio Armeno, conosciuta come la chiesa di Santa Teresa. Nella caduta ha battuto la testa su un gradino di marmo ed ha perso i sensi procurandosi una brutta ferita alla nuca con la fuori uscita di sangue. L’anziana donna, residente ad Aversa, era in compagnia del marito. In attesa del personale medico del 118, la donna è stata assistita dal marito e dalle Suore di Santa Teresa. All’arrivo del personale del 118 la donna non era ancora cosciente e solo dopo le prime cure rispondeva ai soccorritori. La preoccupazione che la copiosa perdita di sangue, unitamente all’età, poteva rendere complesso il recupero della anziana signora. La donna è stata trasportata presso l’ospedale CTO ai Colli Aminei per le cure e gli accertamenti clinici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitario.Sono decina di migliaia i visitatori che in questi giorni del lungo ponte delle festività pasquali che stanno affollando le strade strette del centro antico della città aumentando in modo esponenziale la probabilità di dover intervenire in emergenza, come nel caso delle persone che sono state colte da malore o imprevisto infortuno accidentale come quello accorso questa mattina.La domanda che si pongono i residenti e gli artigiani di San Gregorio Armeno è sempre la stessa: «Ma com’è possibile che, in occasione di eventi che richiamano tante persone nelle strade dei decumani in occasioni delle festività e dell’approssimarsi del maggio dei monumenti, non sia disponibile in loco o nelle immediate vicinanze un presidio di un’ambulanza per sopperire a esigenze immediate, legate a un malore, a una situazione di imprevedibile pericolo?».Durante le trascorse festività natalizie, in previsione del grande flusso di visitatori ai Decumani, a seguito dell’intervento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, fu istituito a un presidio fisso del 118 in piazza San Gaetano, con autoambulanza in prossimità di San Gregorio Armeno oltre ad essere attivato il servizi di emergenza a piedi per raggiungere in maniera tempestiva le persone da soccorrere all’interno del perimetro dei Decumani in modo da poter garantire la sicurezza e l’incolumità dei visitatori.