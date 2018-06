Rapina anziana e va in vacanza: napoletano preso mentre è al mare con gli amici

Venerdì 8 Giugno 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 11:28

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Arrestato ilche, venerdì primo giugno, a Ranzano di, aveva rapinato, proprio fuori dalla sua casa, una 84enne originaria di), residente a Fontanafredda.L’uomo era sceso da un furgone di colore blu e, con la scusa di chiederle informazioni, l'ha avvicinava strappandole la collanina in oro dal collo; l’anziana èrovinosamente ed è stata trascinata a terra per alcuni metri riportando delle ferite alle costole.Trasportata all’ospedale di Pordenone, è stata in seguito dimessa con una prognosi di 30 giorni. Fin da subito i carabinieri del Norm di, insieme ai colleghi della stazione di Fontanafredda, hanno individuato, grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza dislocati sul territorio, il furgone utilizzato dall’autore della rapinaSuccessivi approfondimenti hanno permesso l’identificazione dell’utilizzatore del veicolo. Così, in pochi giorni, è stato fornito un quadro probatorio al pubblico ministero che ha potuto richiedere una misura cautelare al Gip del Tri bunale di Pordenone.A finire in carcere G.D.A. 25enne di Caivano (), un pregiudicato. Nel pomeriggio di ieri, 7 giugno, l'uomo è stato localizzato nella zona del litorale adriatico e, nel corso della notte, è stato fermato edagli uomini del Norm della Compagnia di Sacile e della stazione di Fontanafredda, insieme agli uomini dell’Arma di Rimini.L'uomo era ospite di alcuni, e stato portato in carcere, nella casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.