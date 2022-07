Arzano, va in visita dai parenti e si ritrova senza casa al ritorno: denunciato il proprietario

Va a trovare i parenti e al ritorno trova cambiata la serratura della sua casa ad Arzano. Questo l’episodio che ha portato alla denuncia di un 50enne che dovrà rispondere dell’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Protagonista dell’episodio è una donna con figli e contratto di locazione. Aveva lasciato la sua abitazione per qualche giorno per andare in visita da parenti di nazionalità ucraina, che si trovano in Italia a causa della guerra.

Quando è rientrata ad Arzano, però, ha avuto l’amara sorpresa. Il proprietario aveva cambiato la serratura dando in locazione la casa ad un’altra persona. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Biagio Chiariello. Hanno riscontrato che all'interno della casa vi era altra persona rispetto a quella indicata nel contratto esibito e risultato ancora in corso. Dalle indagini, è emerso che il proprietario aveva chiesto più volte la consegna delle chiavi. Il 50enne ha fornito agli agenti diverse versioni rispetto a quanto accaduto. La donna rientrerà nell'abitazione con risarcimento dei danni.