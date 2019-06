Intrappolati nell'auto in fiamme a Napoli, interviene la polizia: salvi

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:34

Paura al centro storico di Napoli, dove un'automobile è stata, improvvisamente, avvolta dalle fiamme. L' episodio è accaduto poco dopo le 13 su vico I Gagliardi, a pochi passi da piazza Cavour e insieme alle fiamme si è sprigionata una grande quantità di fumo.La nube scura ha attirato l'attenzione di una pattuglia del 6^reparto Volo della Polizia di Stato che stava transitando in quella zona ed è intervenuta notando anche la presenza di persone all'interno della vettura che stava prendendo fuoco. L'auto, una Mercedes classe A stava sprigionando un principio d’incendio dal motore, così i poliziotti dopo aver tratto in salvo le persone all'interno dell'abitacolo, hanno messo in sicurezza la zona, deviando il traffico veicolare.Gli agenti hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco e avvertito i residenti dello stabile sotto il quale il veicolo stava andando in fiamme. Nessun cittadino è stato soccorso né ha riportato ferite. A conclusione dell'operazione solo alcuni poliziotti sono rimasti lievemente intossicati dai fumi dell’incendio.