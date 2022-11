Questa notte verso le 4 una Fiat 500 ha preso fuoco in via del cassano nel quartiere di Secondigliano.

I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti e insieme ai vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Ancora ignote le cause dell'incendio. Ciò che è certo è che l'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme e sono in corso indagini da parte dei carabinieri per individuare il proprietario.