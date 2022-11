Fiamme e traffico in tilt ieri mattina lungo il raccordo autostradale che collega Castel Del Lago a San Giorgio del Sannio. Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, è andato in fiamme generando panico e paura per il conducente del mezzo pesante, che ha immediatamente abbandonato l'abitacolo e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in salvo il carico del camion. Fortunatamente, l'uomo alla guida dell'autoarticolato è uscito illeso dall'incidente.

Nel pomeriggio, poi, tragedia sfiorata in contrada Scafa, quando un bimbo di soli sei anni, di ritorno da una scuola elementare del capoluogo, appena sceso dallo scuolabus è stato investito da una Fiat Panda guidata distrattamente da un 44enne beneventano. Per il bimbo, trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Pio di Benevento, solo tana paura e qualche punto di sutura dietro l'orecchio. Per il 44enne, fermatosi per soccorrere il bimbo, ritiro immediato della patente.