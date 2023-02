Ordine degli Avvocati di Napoli, tre vicepresidenti: ecco l'accordo in Consiglio

Sono tre e non più due i vicepresidenti del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli. Lo ha stabilito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, alla luce della seconda seduta del nuovo corso. Come scritto in anteprima sul Mattino, nelll'edizione di giovedì 23 febbraio, i tre nuovi vicepresidenti sono Giovanni Carini (espressione del voto indipendente), Dina Cavalli, uscente e candidata a guidare il Consiglio dopo i primi due anni di gestione guidata dal presidente Troianiello; e Carmine Foreste, espressione (come Troianiello) della lista Liberi e coesi, giunto al secondo posto tra i 25 più votati.

La votazione è stata preceduta dalla approvazione del Consiglio di eleggere tre vicepresidenti e non due: «La necessità di una articolazione più ampia da parte del consiglio, tale da consentire di delegare alcune fuzioni fondamentali come quelle legate al ruolo di presidente, è richiesta dal tempo storico in cui si sviluppa l'attuale consiliatura - hanno spiegato i rappresentanti della maggioranza - in vista di un mandato di enorme responsabilità, anche per la necessità di rilanciare l'Ente, passando per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dello stesso Consiglio».