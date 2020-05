Lago Miseno, liquami sversati illegalmente: scatta la denuncia

Sgominato uno sversamento abusivo nel Lago Miseno. Il gestore di un autolavaggio ha scaricato illegalmente liquami nel bacino lacustre presente di fronte alla villa comunale. Nei giorni scorsi la segnalazione di diversi cittadini che hanno notato una particolare schiuma sulla superficie, avvertendo le forze dell’ordine. Di conseguenza sono scattate le indagini che hanno portato all’identificazione del responsabile. Per lui scatterà automaticamente la denuncia per l’oltraggioso episodio.

Nella giornata di ieri il sopralluogo a cui seguiranno anche i controlli dell’Arpac. Inoltre, in queste settimane è stata definita una task force per chiudere tutti gli scarichi abusivi presenti sul Lago Fusaro e Miseno. Il sindaco Della Ragione ha commentato affermando: «Non possiamo permettere che il nostro patrimonio naturalistico venga trattato come una cloaca. Ogni farabutto che compie gesti del genere deve essere sanzionato e punito»​.

