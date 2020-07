Bacoli, Marina Grande invasa dai rifiuti. Il sindaco: «Una vergogna»

Rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie di plastica alle lattine in alluminio. La scogliera di Marina Grande trasformata in una discarica a cielo aperto, con i residenti ed i turisti a rovinare lo splendido panorama che offre il territorio di Bacoli. La zona infatti è trafficata in particolar modo nel fine settimana, soprattutto nel periodo estivo, dove i cittadini sono indotti, dalla conformazione del territorio, a recarsi sul molo. Il sindaco Della Ragione si è espresso sulla vicenda in seguito alla pulizia della suddetta area: "Non meritate di vivere qui, non meritate di venire qui. O cambiate le vostre abitudini, oppure sappiate che non vi vogliamo. Accogliamo a braccia aperte chi ama la nostra città, non chi la devasta". A tal proposito si è poi soffermato sui tanti volontari che stanno supportando l'amministrazione, organizzandosi nei comitati di quartiere, per supportare il Comune: "Non abbiamo un personale numeroso. Chi c’è, fa un lavoro immane per garantire una città pulita. Insieme anche e soprattutto ai tanti comitati e volontari. Ma ribadisco il concetto: se una strada è sporca, è innanzitutto colpa di chi la sporca. Siamo pochi, senza soldi. Governiamo questo splendido paese, lasciato in ginocchio. Sappiate che non ve la daremo vinta, delinquenti. Insieme, ce la faremo: un passo alla volta". © RIPRODUZIONE RISERVATA