Bacoli, strade dissestate, i cittadini reclamano interventi: la protesta corre sul web

Venerdì 9 Marzo 2018, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BACOLI – Approda sul web la protesta dei cittadini per le strade dissestate, in particolare in periferia e nelle frazioni al confine con Monte di Procida. La singolare iniziativa, lanciata da Bacoli Vox, è un corso – virtuale e dalle connotazioni sarcastiche - di «Speleologia tra le buche della Città di Bacoli», previsto giovedì prossimo. A questa si aggiungono numerose vignette satiriche pubblicate sui social network. Molteplici di fatto sono le denunce di disastrose condizioni della rete viaria, da Torregaveta a Cuma, da Fusaro a Cappella a Baia: buche, voragini, tombini non allineati, squarci. Un pericolo per automobilisti, centauri e pedoni, soprattutto quando la carreggiata è inondata di acqua piovana e nei punti in cui l’illuminazione di sera risulta carente. Questa mattina alcune buche sono state colmate con asfalto, ma saranno sufficienti poche ore di pioggia perché si aprano ulteriori fenditure sul manto stradale. E, non essendoci segnalazioni, numerosi sono i danni riportati dagli autoveicoli. È il caso di un grosso squarcio nei pressi dell’area di sosta di Cappella, non indicato a lungo, che ha causato innumerevoli problemi. Per via Torregaveta, intanto, è stato siglato un accordo di programma tra i Comuni di Bacoli e Monte di Procida: l’asse viario sarà ripavimentato. In attesa il protocollo sia reso operativo, i disagi si moltiplicano.