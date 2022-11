Bagnoli, crollano alberi con il maltempo: uno cade nel viale del liceo Gentileschi

Il maltempo continua a fare danni a Napoli. Nel quartiere Bagnoli, precisamente in piazza Gaetano Salvemini, un fulmine ha colpito e spezzato un albero, la cui parte superiore è crollata al suolo.

Fortunatamente, non c’erano auto parcheggiate nella zona interessata dall’incidente e non erano presenti pedoni.

Un altro albero è crollato, a causa del forte vento, nel viale d’accesso dell’istituto superiore Gentileschi di Fuorigrotta - oggi chiuso a studenti e personale scolastico -, davanti alcune abitazioni e non lontano da una scuola materna. Fino alla mezzanotte di oggi, in Campania resta in vigore un’allerta meteo di colore arancione: alle forti piogge si stanno alternando violente raffiche di vento.