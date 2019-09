Barra, con il murales resta il degrado: aiuole sporche e rifiuti in strada

Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei prossimi giorni sarà inaugurato un murales nel vecchio Rione Bisignano, complesso di edilizia residenziale del quartiere Barra, nella periferia orientale della città. É una delle opere volute dal Comune di Napoli nell'ambito dei progetti educativi attivi in tutta la città e che coinvolgono i ragazzi sensibilizzandoli al senso di appartenenza al territorio e alla sua cura. Alla realizzazione della coloratissima opera, già visibile in via Villa Bisignano, però non è seguito alcun intervento di pulizia della zona circostante.L'abbandono è evidente a partire dalle erbacce che infestano marciapiedi e carreggiate e dai cumuli di spazzatura non raccolta. L'inciviltà di qualche residente di certo non aiuta: ci sono ingombranti lasciati in strada, come diversi materassi e mobili. Ancora peggio per le piccole aiuole dove l'erba è cresciuta fitta e la sporcizia si annida tra i rami.Oltre le palazzine costruite alle spalle della storica villa Roomer, c'è anche una scuola: è un plesso del 69° circolo didattico Stefano Barbato: bambini e insegnanti sono costretti a fare lo «slalom» tra rifiuti ed erbacce per accedere all'istituto, così come tantissime persone che vivono nei numerosi edifici del rione.Nonostante le segnalazioni dei residenti non ci sono interventi. In tanti speravano che la realizzazione del murales potesse rappresentare la giusta occasione per ridare decoro a queste strade. Per ora non è stato così.Non mancano altre situazioni anomale. Tra le diverse stradine del rione, infatti, insistono numerose baracche abusive costruite per depositare le automobili o per altre attività. Queste occupano il suolo pubblico anche con l'utilizzo di paletti e dissuasori installati illecitamente. Sempre più difficile, dunque, parlare di cura in una parte del quartiere dove, effettivamente, mancano interventi ordinari di pulizia e decoro.