Uffici e negozi al buio nella Galleria Umberto I di Napoli dove è mancata improvvisamente la corrente elettrica. I disagi sono durati quasi un'ora a partire dalle 13 e hanno riguardato molte attività del comparto commerciale allestito dentro la storica galleria inaugurata nel 1890.



Gli esercenti costretti a lavorare senza luce, hanno dovuto sospendere le operazioni di cassa e altrettanti problemi si sono registrati nei numerosi uffici presenti nei quattro palazzi che compongono il plesso. Non è la prima volta che si verifica un black out nella galleria Umberto I e, da questa estate si sono verificati altri 3 episodi, sebbene la maggior parte in tarda serata, comportando minori disagi e nessun problema per i commercianti chiaramente chiusi.



«Il problema deriva dalla centralina elettrica che serve la zona e che ultimamente sta dando problemi per i quali abbiamo sollecitato una soluzione - spiega Francesco Chirico presidente della 2 municipalità - l'Enel ci ha comunicato che stanno attivando le modifiche necessarie per far servire la zona da un 'altra centralina elettrica nel più breve tempo possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA