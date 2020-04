Bonus per i professionisti, 50mila domande in poche ore sulla piattaforma della Regione Campania

I professionisti della Campania hanno aderito in massa all'opportunità offerta dalla Regione con il bonus di 1000 euro a fondo perduto. La domanda per poter usufruire dell'indennità una tantum, riservata ai lavoratori autonomi che hanno cessato o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid- 19, è stata effettuata da un elevato numero di iscritti alle casse previdenziali private o alla gestione separata Inps. Le domande inviate, fino alle 17 di ieri, erano in tutto 43.897. Mentre il totale degli iscritti sulla piattaforma regionale ammontava a 55.294.

Le istanze si sono susseguite fin dalle 10 di ieri mattina e l'elevato traffico ha causato inevitabilmente dei rallentamenti sulla piattaforma informatica. Tuttavia i professionisti sono riusciti a portare a termine le loro istanze. L'indennità di 1000 euro fa parte delle iniziative contenute nel piano per l'emergenza socio-economica da 908 milioni di euro, che era stato annunciato da De Luca tre settimane fa. Per la misura denominata bonus ai professionisti e lavoratori autonomi nel piano regionale è prevista una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, di cui 29,3 provenienti dai fondi Por-Fse 2014-2020 ed altri 50,7 dai fondi Por-Fesr 2014-2020. Un budget che, nei piani di Palazzo Santa Lucia, dovrebbe servire a garantire l'intera platea dei richiedenti. «La misura - si legge nell'avviso pubblico - si rivolge a liberi professionisti e lavoratori autonomi in quanto categorie professionali maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi a causa delle misure di lockdown stabilite dal governo centrale. Tali soggetti risentono gravemente della crisi anche in conseguenza del loro inquadramento previdenziale che non gli consente di accedere a specifici istituti di tutela come gli ammortizzatori sociali. La procedura, ponendosi l'obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività economica e la coesione sociale, è inoltre in linea con le politiche europee e nazionali».



. I lavoratori devono essere in possesso dell'iscrizione ad un albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata Inps. La soglia massima di fatturato per poter beneficiare della misura di sostegno è stata fissata in 35mila euro annui nel 2019. E per fatturato del periodo «si intendono - fanno sapere dalla Regione - i compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate per conto del cliente/committente». Un altro requisito richiesto è quello che prevede una sede o uno studio sul territorio regionale. I potenziali beneficiari non devono essere iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria. Sono rigorosamente esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali e tutti gli iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps.

Le domande potranno essere inviate fino alle ore 15 dell'8 maggio 2020, salvo proroghe. I bonus saranno erogati direttamente sui conti correnti dei beneficiari, anche attraverso l'acquisizione di dati da parte dell'Inps - per i lavoratori autonomi - e delle casse previdenziali private (per gli iscritti agli ordini professionali. Il lasso di tempo previsto per l'invio dei bonifici è di circa due settimane. I controlli saranno molto più rapidi per le istanze effettuate con firma digitale. La misura di sostegno per i professionisti si aggiunge al bonus di 2mila euro a favore delle microimprese campane. In quest'ultimo caso le domande di indennità sono state già 92mila.

