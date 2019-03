Sabato 16 Marzo 2019, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 20 marzo alle ore 10 il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e la giunta dell'ente camerale incontreranno i sindaci di Napoli e dell'intera area metropolitana. Al centro del confronto la possibilità per i Comuni di ottenere risorse per progetti sui territori di valorizzazione del turismo e delle attività commerciali e produttive. La Camera di Commercio mette infatti a disposizione dei Comuni 2 milioni di euro. «Siamo vicini ai territori ed agli enti locali, con i quali vogliamo costruire un percorso virtuoso finalizzato a migliorare l'accoglienza e i servizi per i turisti ma anche a potenziare il commercio e le attività artigianali e produttive. Questa è la nuova Camera di Commercio» sottolinea il presidente Ciro Fiola, che accoglierà i sindaci in fascia tricolore presso la sede dell'ente camerale in piazza Bovio a Napoli.