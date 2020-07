Campo rom di Giugliano, blitz dei carabinieri: denunciato topo d'auto con chiavi alterate e grimaldelli

I carabinieri di Giugliano in Campania e di Qualiano hanno setacciato le strade della zona ponendo maggiore attenzione a quelle che costeggiano i campi nomadi. Denunciato un uomo di etnia rom per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il ragazzo - a bordo della propria auto - è stato trovato in possesso di molti strumenti di effrazione solitamente utilizzati per i furti sulle auto in sosta.

Durante i controlli una persona è stata denunciata per guida senza patente mentre un autista è stato sanzionato perché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

I carabinieri di Qualiano, invece, hanno arrestato per evasione Antonio Cacciapuoti, 44enne del posto che era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L’uomo si era allontanato dal proprio domicilio ed i militari lo hanno trovato mentre, senza alcun giustificato motivo, stava percorrendo via Santa Maria a Cubito a bordo della sua auto.

