Capodimonte: controlli della polizia per garantire la sicurezza stradale

Gli agenti della Polizia Locale Unità Operativa Stella e il Gruppo Intervento Territoriale e Rimozione Veicoli Abbandonati hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza stradale e il rispetto del codice della strada sul territorio della municipalità 3, in particolare nella zona di Capodimonte e in Salita Moiariello nei pressi dell’Osservatorio Astronomico.

Gli uomini della Polizia Locale, insieme a quelli del Commissariato P.S. “San Carlo Arena”, hanno eseguito una serie di ispezioni presso le attività commerciali e controllato decine di veicoli in circolazione registrando

52 controlli al Codice della strada, 19 veicoli rimossi per sosta indiscriminata, 10 verbali elevati per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e omessa revisione. 5 i veicoli abbandonati prelevati.

Inoltre, sono state ispezionate 12 attività economiche e di queste 3 sono state sanzionate per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e 5 per la mancanza di autorizzazione delle insegne.