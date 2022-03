Capri per l'Ucraina, raccolta fondi per i feriti e i malati oncologici

Continua sull’Isola di Capri la catena di solidarietà per il popolo ucraino. Dopo le iniziative messe in atto, già dai primi giorni, dalle amministrazioni comunali, dalla Protezione Civile e dalle varie associazioni di volontariato, è di questa mattina un avviso, diramato dal Comune di Anacapri, nel quale si informa la cittadinanza della ricerca di alloggi per ospitare i cittadini ucraini in fuga dalla propria Nazione.

Tale ricognizione, richiesta all’Amministrazione anacaprese dalla Prefettura di Napoli, verrà gestita da una apposita cabina di regia istituita presso la stessa Prefettura, che prenderà in carico le eventuali disponibilità di accoglienza raccolte dalla cittadinanza.

Ed è poi delle ultime ore l’apertura della campagna “Capri per l’Ucraina”, a cura dell’Associazione Maestro Paolo Falco, mitico violinista caprese che con il suo Stradivari estasiava l’enclave di artisti e intellettuali internazionali che vivevano sull’Isola Azzurra nel secolo scorso. Il nipote, Paolo, medico chirurgo, si è fatto promotore di una raccolta di fondi in favore dei feriti e dei malati ucraini, in particolare quelli oncologici, che necessitano di farmaci anti-tumorali, medicinali e kit di pronto soccorso. La campagna sarà supervisionata dal dottor Falco, in contatto diretto con colleghi ucraini che operano sul campo, tra cui il dottor Mykola Zubaryev del National Cancer Institute di Kiev. Le donazioni, che potranno essere fatte online su un conto destinato, saranno documentate con la massima trasparenza e tutto il materiale sarà spedito in Ucraina attraverso i canali ufficiali. Prosegue intanto con successo, presso la Chiesetta di Sant’Anna, in Via Madonna delle Grazie, la raccolta di medicinali e generi alimentari organizzata dal Comune di Capri, dalla Parrocchia di Santo Stefano, dall’ASCOM di Capri e dalla Società di San Vincenzo de Paoli, in collaborazione con la Comunità Ucraina dell’isola di Capri.