Il capitano Fabio Alfieri, 37 anni, originario della provincia di Salerno, già comandante della Tenenza di Marano, dopo circa tre anni di servizio svolti a Campobasso come Istruttore alla Scuola Allievi Carabinieri, lascia l’incarico per assumere il Comando della Compagnia Carabinieri di Iglesias. I problemi che dovrà affrontare sono, tra gli altri, quelli della violenza in genere, della droga e delle minacce ai pubblici amministratori. Alfieri, prima di questa nuovo incarico, ha maturato a Napoli, insieme a tanti altri suoi colleghi, un’ampia esperienza che lo ha visto protagonista nella lotta al crimine durante gli anni della faida di Scampia, una guerra tra due clan che ha fatto contare decine di morti e centinaia di arresti.



Ma l’impegno di Alfieri da Scampia si è esteso a Marano dove, anche grazie ad una squadra di carabinieri coraggiosi di provata affidabilità, ha portato avanti numerose operazioni di polizia giudiziaria: le decine di arresti del clan Polverino - Nuvoletta e il rinvenimento del potente arsenale di via Vallesana, dove furono trovati esplosivi, bazooka, fucili a pompa, pistole di vario calibro e centinaia di munizioni. Nel corso degli anni trascorsi nell’incarico, ha assicurato alla giustizia tante persone per evasione dai domiciliari, per omicidio, per droga, contrabbando di sigarette e per esecuzione di provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria. Esperienza quella di Marano, che gli è servita prima al Nucleo operativo di Signa di Firenze, dove venne trasferito, ed ora ad Iglesias, una delle 8 compagnie della provincia di Cagliari, da cui dipendono ben 13 stazioni territoriali dell'Arma e dove l’attende una nuova sfida. © RIPRODUZIONE RISERVATA