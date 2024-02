L’attività di indagine paragonata a un prelievo di sangue, la sua carriera politica e la sua azione amministrativa accomunate a un abito in vetrina che viene guardato da tutti per la sua bellezza. Sono queste le metafore che il sindaco-presidente Franco Alfieri sceglie per commentare, senza sottrarsi a una sola domanda, la bufera nella quale è piombato, assieme ad altre cinque persone tra cui sua sorella Elvira, a causa di presunte irregolarità in un appalto della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum.

E poi riferisce chiaramente la sensazione di trovarsi in un déjà vu richiamando alla mente il 2019, quando, in prossimità delle elezioni amministrative, fu accusato, con altri, di voto di scambio in un’indagine della Dia che culminò in un’archiviazione.

«Credo sianoche io affronto sempre con grande tranquillità e- dice - la perquisizione è un mezzo di, sono sereno: in termini di pazienza Giobbe in confronto a me era un isterico. Ma io non mi posso consentire distrazioni o inquietudini. Continuo a lavorare perché devo dar conto delladei cittadini. Ho fiducia nelle istituzioni, nella magistratura e nelle forze dell'ordine che fanno il loro dovere. Latrionferà, come è sempre stato». Ilgenerato dal polverone è tutto per due donne importanti della sua vita: la«che ha 85 anni - dice - ed ha avuto un altroma le ho detto che non ha motivo di preoccuparsi» e la«che doveva fare unimportante stamattina (ieri per chi legge ndr) ed è stata svegliata all’alba, magari avrebbe potuto fare un ripasso». E ammette: «Sonoma questa vita l’ho scelta io: ho, di fare l'amministratore locale, credo nei valori della, negli organi che sono previsti e quindi so che possonoqueste cose».

Poi la stoccata da politico d’esperienza, sempre a suo agio con le parole e forte di precedenti a suo favore: «Come sapete mi è già capitato: alla vigilia delle elezioni del 2019 è successa la stessa cosa. Poi dopo cinque anni ho avuto un'archiviazione, spero che non passino 5 anni perché credo che l'esito sarà questo: non ci sono reati commessi. In quarant’anni non sono mai andato in tribunale ma sono sempre finito in prima pagina. I processi - aggiunge - ormai si fanno sulla stampa. Per l’archiviazione le prime pagine non le ricordo». Alfieri ribadisce anche che quelli finiti sotto la lente della Procura sono «atti pubblici, manifesti sui muri, procedure in vetrina». «L’accertamento - commenta - è come andare in laboratorio per farsi tirare il sangue. Attualmente ci stanno tirando il sangue poi vedremo come sono i fatti, se ci sono reati. I fatti che vengono enunciati rappresentano una normale attività d'impresa e di pubblica amministrazione». Quanto sta accadendo sono le conseguenze, dice il sindaco-presidente, dei rischi del mestiere.

«Siamo come un abito in vetrina: più l'abito è bello più è guardato ma va bene così». Rispetto al coinvolgimento della sorella Elvira nell’indagine è tranchant: «È l’amministratrice della società di famiglia, costituita da mio padre in cui lavorano anche mia figlia, mia nipote e mio fratello. La società - sostiene - deve lavorare, ci sono 40 famiglie, se poi il lavoro e lavorare devono diventare un reato allora vuol dire che questo Mezzogiorno che sta sprofondando non ha più la possibilità di salvarsi».