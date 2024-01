Salerno, blitz della Finanza alla Provincia e al Comune di Capaccio: perquisiti gli uffici di Alfieri

È inziato alle 7 di questa mattina il blitz della Guardia di Finanza tra Salerno, Capaccio Paestum e Agropoli. Le fiamme gialle hanno effettuato attività di controllo negli uffici della Provincia, del Comune di Capaccio Paestum e presso lo studio legale di Franco Alfieri, rispettivamente presidente e sindaco dei due enti.

Sull’attività vige il massimo riserbo ma le attività coordinate dalla Procura di Salerno non sono sfuggite a quanti, fino dalle prime ore della mattinata, hanno notato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero stati acquisiti documenti su gare d’appalto. Probabile che la Procura stia cercando elementi utili a verificarne la regolarità. Al momento non risultano indagati o altre misure, si tratta soltanto di un’acquisizioni di atti. Non è interessato il comune di Agropoli.

Lo studio di Alfieri già nel 2019 fu oggetto di perquisizione da parte delle forze dell’ordine. In quel caso ad agire fu la Dia di Salerno che avviò un’indagine per voto di scambio. «Cielo sereno non teme tempesta - è il commento di Alfieri - Esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia.

Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire».