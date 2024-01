Documenti e device tecnologici, sarebbero questi gli oggetti finiti sotto sequestro al termine delle perquisizioni effettuate all’alba di martedì dai finanzieri di Salerno ed Eboli nell’ambito dell’inchiesta che la Procura di Salerno sta portando avanti su un presunto patto corruttivo maturato nell’ambito degli appalti e sub-appalti per la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione nei Comuni di Capaccio Paestum e di Battipaglia. Dodici i luoghi visitati e passati al setaccio dagli uomini delle fiamme gialle, a partire dai municipi dei due centri finiti nell’indagine fino alle residenze e ai luoghi di lavoro delle sei persone che sono state iscritte nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati al presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri; alla sorella Elvira, cui è riconducibile la ditta Alfieri Impianti Srl (impresa subappaltatrice di Dervit); all’imprenditore Vittorio De Rosa, titolare di Dervit (impresa aggiudicataria delle due gare); ad Alfonso D’Auria della direzione commesse di Dervit; ad Andrea Campanile, componente dello staff di Alfieri e infine a Carmine Greco, responsabile unico del procedimento per il Comune di Capaccio Paestum relativamente alla gara «incriminata».

