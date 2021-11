Questa notte, intorno alle 3, è avvenuto un furto nel bar Ohana situato in via Giovanni Falcone a Casandrino.

I ladri, che si sono introdotti nel locale forzando la serranda con un crick, hanno detratto dalla sala interna l’intero incasso della giornata (di circa 300€), dei liquori pregiati ed un televisore.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i primi controlli. Nel corso degli stessi è emerso che, ad effettuare il furto, è stata la stessa banda che ha svaligiato una farmacia situata a Casandrino nelle scorse settimane.

I rapinatori, oltre ad aver prelevato l’intero incasso del bar, hanno portato via il dvr digitale contenente i filmati delle videocamere di sorveglianza. Per questo motivo, non è stato possibile identificarli.