Caso Fortuna, oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba precipitata: «Via dalla Campania»

Per cambiare vita, per far dimenticare questa brutta storia, vado via dalla Campania» ha detto Mimma Guardano, la mamma di Fortuna Loffredo, la bimba scaraventata dal terrazzo dell'ottavo piano del palazzo dove abitava, nel Parco Iacp di Caivano, il 24 giugno del 2014. Oggi, nel Palazzo di giustizia di Napoli, è attesa la sentenza della Corte di Assise di Appello nei confronti di colui che l'avrebbe uccisa dopo non essere riuscito a violentarla, Raimondo Caputo, detto Titò, condannato poco più di un anno fa all'ergastolo. «Dovunque io vada - tiene a precisare - Chicca sarà sempre con me». Mimma andrà a cercare fortuna a Mantova. Un ritorno, in sostanza. Lì ha trascorso un anno, tempo fa, per lavorare in un bar. Con sé porterà i suoi due bambini, come accadde la prima volta.

Lunedì 9 Luglio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto "Titò" e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di fortuna Loffredo, la seconda sua complice nelle violenze che lo stesso Tito avrebbe commesso sulle sue figliole. Prima di riunirsi in camera di consiglio, c'è stata l'arringa dell'avvocato Paolino Bonavita da Nola, che ha sottolineato come Raimondo Caputo sia stato messo al centro di un complotto, ordito dalla rete dei pedofili del Parco Verde.