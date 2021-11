A Casoria, in provincia di Napoli, si sta verificando sistematicamente uno strano avvenimento: una donna, a bordo di una Smart, colpisce delle auto in sosta e poi scappa. A riprenderla sono state le telecamere di videosorveglianza poste in vari punti della città. Il caso ha coinvolto anche Caivano e Cardito.

I filmati sono stati inoltrati al consigliere regionale Borrelli e al consigliere comunale di Casoria Iavarone, che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. «Abbiamo segnalato l‘accaduto affinché si provveda ad effettuare delle verifiche e ad individuare chi era la guida di quella Smart. Se le cose stanno come ci è stato denunciato bisogna assolutamente fermare questa donna prima che possa provocare danni irreparabile e far male a qualcuno», hanno dichiarato in seguito.

Le forze dell’ordine hanno intrapreso le indagini per verificare l’identità della donna, che ora rischia una sanzione prevista dal Codice della strada da 296 a 1.184 euro. Se, invece, dovesse ferire qualcuno, rischierebbe la reclusione da 6 mesi a 3 anni.