Castellammare: avvolta dalle fiamme in giardino, 31enne morta in ospedale

Castellammare. La disperata corsa al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli è stata vana per Teresa R., una 31enne stabiese, morta subito dopo il ricovero.

Nel pomeriggio di oggi, polizia e carabinieri sono stati allertati dal 118 e dai vigili del fuoco, che erano intervenuti per soccorrere una donna in fiamme nel giardino di casa, nella periferia di Castellammare di Stabia. Dopo lo spegnimento delle fiamme e le prime cure, le sue condizioni sono apparse subito disperate per le gravi ustioni su tutto il corpo, ma è stato disposto l'immediato trasferimento in ospedale.

La giovane donna, però, è arrivata in ospedale praticamente già priva di sensi e poco dopo il ricovero i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Aperta un'inchiesta sulla vicenda, i poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia attendono disposizioni delle Procure di Torre Annunziata e Napoli, che potrebbero disporre l'autopsia. Molto probabilmente, però, si tratta di un folle gesto di autolesionismo.

