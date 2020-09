Cambio della guardia al vertice della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione del direttore marittimo della Campania Ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella. Quest’anno per la prima volta, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la cerimonia si è svolta in maniera ristretta e senza la presenza delle massime autorità religiose, civili e militari dell’area stabiese e sorrentina. Il Capitano di Fregata Ivan Savarese ha lasciato il comando al Capitano di Fregata Achille Selleri per andare a ricoprire un importante incarico presso il Centro Alti Studi per la Difesa a Roma.

Al posto del Comandante Savarese, è subentrato il Comandante Achille Selleri che, sino a pochi giorni fa, ha ricoperto l’incarico di Capo Servizio Operazioni alla Capitaneria di porto di Taranto. Il nuovo Comandante, all’atto del suo saluto ai convenuti ha dichiarato di assumere questo prestigioso incarico, con forte senso di responsabilità per l’incarico che gli è stato affidato. Il Comandante Selleri ha inoltre sottolineato che «è una responsabilità che sento molto, che mi onora, mi gratifica per la quale farò del mio meglio per il raggiungimento di brillanti risultati per il territorio e la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia».



Ultimo aggiornamento: 14:40

