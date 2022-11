Cocaina, spacciatore e acquirente fermati in un negozio a Napoli

Intervenuti in un negozio al corso Arnaldo Lucci per la segnalazione di una lite, i poliziotti trovano una persona in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,4 grammi e accertano che un’altra, poco prima, le aveva ceduto la sostanza stupefacente. Per questo, un 43enne egiziano viene denunciato: per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre l’acquirente viene sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.