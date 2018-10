CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 23:00

Quando mercoledì mattina ha scandito l’urlo che ti cambia la vita - quel «lo giuro» che segna l’inizio di una carriera in divisa al servizio delle persone -, la sua soddisfazione è stata doppia. Chi lo conosce e gli è stato vicino in questi mesi, ha saputo della sua emozione, della sua gioia, per aver chiuso il cerchio di una storia che ha inizio un anno e mezzo fa. Una storia non solo personale: gli arresti nella concorsopoli militare che vengono messi a segno nello stesso giorno in cui lui è lì a giurare con la mano destra alzata. Gli arresti e l’assunzione in polizia, dunque. Due motivi di vanto nella stessa giornata, per Giacomo Junior Sorato Siddi: classe 1990, da qualche giorno agente in prova, ma anche testimone chiave nell’inchiesta culminata negli arresti in cella di un dipendente del ministero dell’esercito, e negli arresti ai domiciliari di un generale in pensione assieme ad altri 13 soggetti legati alle forze armate e alle scuole di formazione. Un terremoto, una storia aperta ad altri sviluppi (e ad altri possibili coinvolgimenti) che parte da un gesto più unico che raro da queste parti: la denuncia, il racconto di una pressione subita, di un andazzo che molti tollerano in silenzio.LA DENUNCIAEccolo Giacomo Junior bussare un anno e mezzo fa alle porte della guardia di Finanza, per raccontare un’esperienza diretta: la richiesta di 25mila euro che gli sarebbe stata avanzata dal generale Luigi Masiello per vincere il concorso sognato da una vita, quello di maresciallo dei carabinieri. Soldi in cambio di pandette e algoritmi, secondo lo schema cristallizzato nell’ordine di custodia cautelare firmato dal giudice per le indagini preliminari Lidia Comella, tangenti in cambio di una via privilegiata buona per scavalcare gli altri concorrenti, buona a fottere il prossimo ripulendosi il giorno dopo la faccia e le stellette. Strana situazione quella vissuta da Giacomo. Che fare? Si può violare la legge, fosse anche una sola volta nella vita, pur di avere un lavoro onesto? Si può offendere la giustizia pur di indossare una divisa che poi ti impone di far rispettare quella giustizia che, almeno una volta, ti sei messo sotto ai piedi? Eppure chi lo conosce ripete lo stesso concetto: Giacomo non ha avuto esitazioni, non ha mai avuto dubbi o tentennamenti. E alla fine è stato premiato. Grazie al racconto della richiesta di 25mila euro (vicenda che va comunque accertata nel corso di un probabile processo), sono stati messi sotto controllo alcuni telefoni, che hanno via via coinvolto soggetti impensabili. Una rete fatta da militari, informatici, formatori, presunti faccendieri, a cui la Procura di Napoli arriva grazie al racconto di quel ragazzo che aveva deciso di mettere al centro di tutto la sua storia.