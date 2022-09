Condannato per furto a Milano, govane arrestato a Napoli

Rintracciato e arrestato, in corso Garibaldi a Napoli, un 35enne di Pomigliano per un ordine di carcerazione emesso lo scorso 31 maggio dalla Procura della Repubblica, Tribunale di Milano, ufficio Esecuzioni penali. Il giovane deve scontare la pena di un anno e un mese di reclusione ed è stato condannato anche a pagare una multa di 200 euro per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Reati commessi a Malpensa- Ferno e Milano tra il 2012 ed il 2017.