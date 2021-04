Controlli anti-Covid a Napoli: 14 multati ai baretti senza mascherina

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti”, via Caracciolo e via Partenope, Gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno identificato 236 persone sanzionandone 14 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina e trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione; inoltre, hanno contestato due violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti e per mancato uso delle cinture di sicurezza.

