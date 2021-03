Caffè e aperitivi della domenica, chiuso per cinque giorni un bar a Portici

Quattro verbali e un bar chiuso per cinque giorni. Destinatari delle multe cittadini che non hanno saputo rinunciare al caffè o all’aperitivo della domenica all'interno di un bar sul centralissimo viale da Vinci. Libertà ormai negate da settimane e che non sono sfuggite alle pattuglie della Municipale, in giro assieme all’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo per le vie del centro e dello struscio.

Ad abbassare la serranda stamattina è toccato a un bar del Viale, ma stando al proficuo bilancio dei giorni scorsi, sono ben tre le attività per cui è scattata la sospensione per cinque giorni. Numeri ottenuti attraverso la radicata presenza di polizia, carabinieri e vigili che hanno setacciato la città a caccia di trasgressori. Risultati incisivi anche per quanto concerne le altre norme anti-Covid previste dalla zona rossa, dove la Campania resta ormai confinata da due settimane. Nelle rete delle forze dell’ordine cittadini responsabili di assembramenti, persone provenienti da comuni limitrofi senza alcun motivo valido e così via, per un totale di 25 verbali.

Un regime drastico da lockdown che pesa un po’ su tutti, attività e cittadini. E non solo, a Portici la polizia è dovuta intervenire anche nei confronti del titolare di un bar dove è stato sorpreso un prete a consumare un dolce di mattina. Una banale colazione che in tempi di restrizioni rosse è costata cinque giorni di chiusura al proprietario dell’attività.

La crescente pressione dello Stato sul territorio è del resto anche la più tangibile risposta ai sindaci che un mese fa chiedevano al prefetto di Napoli risorse per sostenere le nuove misure. Un appello che a quanto pare non è rimasto inascoltato, vista la pioggia di verbali che ha interessato la città della Reggia. Pugno duro che il sindaco Enzo Cuomo non ha mai celato e che probabilmente è dietro al ridotto numero di positivi attualmente presenti a Portici.

