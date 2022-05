Napoli, controlli della polizia su ambulanti e abusivi: sequestri e multe

La polizia locale – in concomitanza con il crescente numero di visitatori ed il positivo affollamento dei luoghi cittadini di maggiore attrattiva turistica – ha intensificato le proprie attività di presidio del territorio. Il personale delle unità operative di Avvocata e Chiaia, è intervenuto lungo l’asse che dalla stazione centrale, attraverso il centro storico, conduce alla zona del lungomare controllando e verbalizzando numerosi venditori ambulanti e ponendo sotto sequestro amministrativo 1.100 paia di occhiali, 2.500 accessori per cellulari, 70 cinture, 326 borse, 75 scarpe, 120 calamite, 250 bracciali ed altri pezzi di bigiotteria, tutti prodotti posti in commercio senza autorizzazione.

Per gli abusivi che esponevano articoli recanti marchi contraffatti, si procedeva al deferimento all’autorità giudiziaria ed al sequestro penale della merce. Sul fronte dei reati ambientali, in via Egiziaca a Pizzofalcone gli agenti del reparto di tutela ambientale e investigativa hanno posto particolare attenzione allo sversamento illecito di rifiuti ed alle occupazioni irregolari del suolo pubblico, gli agenti hanno provveduto a sanzionare due esercizi commerciali per la gestione non corretta dei rifiuti e per l’illecito utilizzo nella raccolta dei sacchi neri.

Mentre un esercizio di frutta e verdura che, con i suoi alimentari in esposizione, occupava abusivamente il suolo pubblico è stato verbalizzato e fatto rimuovere la merce esposta. Nel corso delle verifiche veniva anche sanzionato un residente, sorpreso mentre depositava sulla via dei contenitori con materiali edili di risulta, prodotto dei lavori che stava svolgendo all’interno di un locale fronte strada.