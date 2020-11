Covid a Caivano, riapre il comando di polizia locale dopo due settimane di chiusura

Emergenza Covid-19: il comando di polizia locale di corso Umberto riaprirà domani, lunedì 2 novembre, dopo ben 14 giorni di chiusura totale causata dalla positività al coronavirus di un lavoratore socialmente utile. Dunque, dopo il periodo di quarantena e l’esito negativo del tampone, rientreranno in servizio 11 vigili sui 14 dell’organico e un Lsu (per gli altri tre agenti municipali, risultati positivi, è atteso il responso di un ulteriore tampone).

Intanto, sempre domani, riapriranno anche gli uffici comunali, dopo la sanificazione di tutti i locali, sia della sede centrale di via don Minzoni che di via Albalunga (ufficio tributi e ragioneria), chiusi nei giorni scorsi per il riscontro di due casi di contagio tra i dipendenti. Da annotare che i servizi aperti al pubblico saranno attivati con limitazioni degli appuntamenti e via email.

L'ultimo bollettino dell'Asl di Napoli 2 Nord fa registrare 295 positivi, 52 guariti, 2 decessi e 5 ricoverati in strutture ospedaliere, di cui uno in terapia intensiva.

