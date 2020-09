Covid a Ischia, chiuso il municipio di Barano per un sospetto caso tra i comunali

Per un sospetto caso di covid di un dipendente da stamane il municipio di Barano d'Ischia è completamente chiuso. La decisione è stata assunta dal sindaco Dionigi Gaudioso dopo che nei giorni scorsi il dipendente aveva avuto contatti con una persona straniera risultata in seguito positiva; dopo aver saputo di questo contagio, il dipendente era stato posto in isolamento. Domani sarà sottoposto al tampone e, sino alla comunicazione degli esiti da parte della Asl, il municipio baranese resterà chiuso.

