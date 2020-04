Coronavirus a Napoli, il buono spesa rifinanziato per una settimana

«Il Comune di Napoli ha ancora a disposizione circa 4 milioni di euro da impiegare per i buoni spesa – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno - e, come già previsto da una recente delibera, abbiamo deciso di rifinanziare per un'altra settimana il contributo alle oltre 14.000 famiglie che sono risultate beneficiarie della misura alla scadenza del termine per la presentazione della domanda fissata per venerdì scorso».

«La strada che abbiamo deciso di percorrere – continua la Buonanno – va nella direzione di rimettere a disposizione di queste famiglie le risorse residue: è chiaro, però, che con i fondi in nostro possesso potremo sostenere questi nuclei familiari ancora per poche settimane ed è pertanto necessario che il Governo, come si è impegnato a fare, finanzi con altre risorse servizi e misure per i più deboli, e per quanti a causa dell’emergenza sono rimasti senza reddito. Laddove avessimo risorse aggiuntive dallo Stato, saremmo in grado di mettere in campo misure rapide e trasparenti come abbiamo fatto per i fondi dell'ordinanza 658 di Protezione civile e ampliare anche a altre tipologia di nuclei familiari».



«In queste ore – conclude l'Assessore - stiamo terminando le verifiche su tutte le domande pervenute tra giovedì e venerdì e in serata sapremo esattamente la disponibilità finanziaria per l'ampliamento della misura, eventualmente ricalibrandola anche sulla composizione del nucleo familiare». Contemporaneamente, il Comune attraverso il Banco alimentare, il cui hub è istituito presso il padiglione 6 della Mostra d’Oltremare, risponde alle esigenze e alle richieste di aiuto di quanti per diversi motivazioni non hanno presentato la domanda per l’ottenimento del buono spesa.



