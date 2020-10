Covid a Napoli, già 18 positivi a scuola: il caso dei 28 studenti Erasmus contagiati

Continuano i casi di contagi nelle scuole napoletane e con essi il lavoro senza sosta il lavoro dell’Asl Napoli 1 diretta da Ciro Verdoliva che ieri ha testato 28 studenti universitari del progetto Erasmus positivi e sintomatici, e si continuano ad approfondire i contatti stretti che hanno avuto in questi giorni.



Una docente (è il primo caso a Napoli) è risultata positiva all’al corso Buozzi a Barra, una scuola paritaria che offre classi dell’infanzia e primaria. In questo caso, la scuola ha deciso autonomamente la chiusura per eseguire la sanificazione straordinaria. Ben tre positivi tra gli alunni in un’altra paritaria: si tratta dellaal corso Duca d’Aosta a Pianura e anche in questo caso sono state sospese per ora tutte le lezioni. L’Asl Napoli 1 segnala anche una classe isolata alsu cui si stanno eseguendo test dopo l’accertamento di un caso di positività. Confermato, invece, uno studente positivo delche però ha finora tenuto solo lezioni a distanza ed era in isolamento domiciliare volontario dal 19 settembre, quindi non è mai venuto in contatto con compagni di classe. La dirigente dell’di Salita Pontecorvo, Giuseppina Maria Wally Crocenti, ha deciso chiudere solo la classe dello studente positivo che ha frequentato il giorno 24. Compagni e docenti che avevano svolto la lezione quel giorno in quella classe sono in isolamento fiduciario in attesa di tampone. In totaleal Covid nelle scuole.